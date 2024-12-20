TRT, afişi tepkilere neden olan Gassal dizisini duyurdu
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin dijital platformu tabii'de Gassal Baki'nin, kendi gassalını arama yolculuğunu konu edinen 'Gassal' dizisinin izlenime sunulacağını duyurdu.
Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun süredir üzerinde büyük titizlikle çalıştıkları yepyeni bir yapımı, tabii izleyicileriyle buluşturacaklarını kaydetti.
Ahmet Kural'ın başrolünde oynadığı tabii dizisi 'Gassal'dan fragman paylaşan Sobacı, "Gassal Baki'nin, kendi gassalını arama yolculuğunu konu edinen dizimiz 'Gassal', tabii'deki yolculuğuna başlıyor. Yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.
Uzun süredir üzerinde büyük titizlikle çalıştığımız yepyeni bir yapımı #tabii izleyicileriyle buluşturuyoruz…— Zahid SOBACI (@zahidsobaci) December 20, 2024
Gassal Baki’nin, kendi gassalini arama yolculuğunu konu edinen dizimiz “Gassal”, @tabiiresmi’deki yolculuğuna başlıyor.
Yolu açık olsun.#Gassal#İzlediğineDeğsin pic.twitter.com/H9B8VzGa4j
TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU?
TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanacak olan Gassal dizisi tepkileri üzerine çekmişti. Dizinin tanıtımı için ‘Ölünce beni kim yıkayacak?’ isimli afişleri sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.
Birçok ünlünün tepki gösterdiği afişlere Kültür ve Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy da tepki göstermişti.
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