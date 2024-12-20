TRT, afişi tepkilere neden olan Gassal dizisini duyurdu

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin dijital platformu tabii'de Gassal Baki'nin, kendi gassalını arama yolculuğunu konu edinen 'Gassal' dizisinin izlenime sunulacağını duyurdu.

TRT, afişi tepkilere neden olan Gassal dizisini duyurdu
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AA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 19:15

Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun süredir üzerinde büyük titizlikle çalıştıkları yepyeni bir yapımı, tabii izleyicileriyle buluşturacaklarını kaydetti.

Ahmet Kural'ın başrolünde oynadığı tabii dizisi 'Gassal'dan fragman paylaşan Sobacı, "Gassal Baki'nin, kendi gassalını arama yolculuğunu konu edinen dizimiz 'Gassal', tabii'deki yolculuğuna başlıyor. Yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU?

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanacak olan Gassal dizisi tepkileri üzerine çekmişti. Dizinin tanıtımı için ‘Ölünce beni kim yıkayacak?’ isimli afişleri sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.

Birçok ünlünün tepki gösterdiği afişlere Kültür ve Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy da tepki göstermişti.


Etiketler: #trt #gassal dizi #Ölünce beni kim yıkayacak

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