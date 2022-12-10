'Küçüğün rızasıyla yapılmış işler' diyen Bozdağ, kapatılan istismar dosyasını 'unuttu'

10 Aralık 2022 Cumartesi, 20:47

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin gündemine oturan çocuk istismarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. “Çocukların cinsel istismarı; dil, ahlak, hukuk, kültür dahil bizim mukaddes saydığımız her değeri ayaklar altına almak, çiğnemektir. Çocukların cinsel istismarı bir insanlık suçudur. Bunun karşılığı da elbette bizim hukukumuzda vardır. Hukuk böyle bir iddia gündeme geldiği zaman dosya delil, taraflar iddia, savunma, her şeyi değerlendirir." diyen Bozdağ, "Yargı bu konuda gereğini takdir edip değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

İLK DOSYAYI UNUTTU "ÜZERİ ÖRTÜLEN BİR ŞEY YOK" DEDİ

6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten ve kovuşturmaya yer olmadığına hükmeden savcı hakkında dün HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı. Ancak Bozdağ, 2012 yılındaki kararı unutarak "Üzeri örtülen bir şey yok" dedi.

Bozdağ'ın konuşması şu şekilde:

Kararını ona göre verir. Ben hakim değilim. Ben savcı değilim. Kararı verecek yargıdır. Cumhuriyet savcısı mağdur şikayette bulunmuş. Cumhuriyet savcısı soruşturma yapmış iddianamesini düzenlemiş, davasını açmış mahkeme iddianameyi kabul etmiş, duruşma gününü vermiş, hukuk işliyor. Yargılama sonunda da maddi hakikat bütün yönleriyle ortaya çıkacaktır. Hukuka, güvenmek, hukukun sağlıklı işleyişine güvenmek bizim için önemlidir. Önemli olan hukukun işlenmesidir. Üzeri örtülen kapatılan bir şey yok, bu iş ortaya çıkaran zaten yargıdır. Yargı bu konuda gereğini takdir edip değerlendiriyor. Onu yargının yerine geçerek yargıya emir ve talimat verecek bir pozisyon bende yok. Hiç kimse de yok olmaması lazım. Önemli olan hukukun sağlıklı ve usule, yasaya uygun işlemesidir. Ben diyorum ki yargılama ve yargı yapan hakim ve savcılarımıza lütfen güvenin. Yargı işlediğinde hak da adalet de eninde sonunda yerini bulacaktır” diye konuştu.

"KÜÇÜĞÜN RIZASI..."

Bozdağ, 2016 yılında gazetecilere yaptığı açıklamada “çocuğun rızası” diyerek skandal bir açıklamada bulunmuştu.

Tarihe kara bir leke olarak geçen sözlerinde Bozdağ, “Bunlar tecavüzcü değil, bunlar cinsel istismar suçunu zorla işlemiş olan kişiler değil. Bunlar tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler” demişti.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiğini ve her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 10 yıl önce üzeri örtülen istismar, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

Birgün yazarı Timur Soykan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin maruz kaldığını iddia ettiği cinsel istismar skandalını köşesine taşıdı. H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiği ve cinselliğin kendisine bir oyun gibi öğretildiğini aktaran Soykan, cinsel istimar mağduru kadının şikayetçi olduğunu belirtti.

10 YIL ÖNCE ÜZERİ ÖRTÜLDÜ

H.K.G., evlendirildiği dönemdeki fotoğrafları, kendisine cinsel istismar uygulayan kişinin ses kaydını ve kemik yaşının tespitinde yapılan sahteciliğin belgelerini savcılığa sundu. 10 yıl önce üzerine örtülen istismar olayı, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

27’ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti.

Haber Türkiye'nin gündemine oturdu ancak ilgili bakanlık ve yetkililer haberin ortaya çıkmasından günler sonra açıklamalarda bulundu.

MÜHÜRLENDİ

İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, Hiranur Vakfı'na ait Sancaktepe'deki inşaatı kaçak olduğu gerekçesiyle mühürledi. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, 5 Blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı'nın, mevzuata aykırı bir şekilde kaçak külliye inşa ettiğinin tespit edildiği belirtildi.