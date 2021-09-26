Küçük Elif'in feci ölümü
Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün çarpmasıyla ağır yaralanan Elif Yılmaz (2) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Karaatli beldesinde bir çiftlik evinde meydana geldi. Bahçede oyun oynayan Elif Yılmaz, kendisini fark etmeyen dedesi Fatih Yılmaz'ın (47) kullandığı traktörün çarpması sonucu ağır yaralandı.
MORGA KALDIRILDI
Yılmaz, hemen sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen ekipler, Elif Yılmaz'ı ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Elif, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, dedesi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Endişeye neden olmuştu: DSÖ’den Mu varyantı açıklaması
- AKP'li isim, iki zincir marketi isim verip hedef aldı
- Korkunç iddialar için açıklama geldi
- Kulislerde 'Akşener' hareketliliği
- Peker kabul etti: 'Yorumunuz doğrudur'
- Bodrum Belediye Başkanı'nın isyanı
- Kılıçdaroğlu: En ufak bir şüphem yok!
- Bill Gates’ten uzay eleştirisi
- Kar ve tipi bastırdı, yolda kaldılar
- “Kabul edilemez ve tehlikeli”