Küçük Elif'in feci ölümü

26 Eylül 2021 Pazar, 18:27

Kaza, öğle saatlerinde Karaatli beldesinde bir çiftlik evinde meydana geldi. Bahçede oyun oynayan Elif Yılmaz, kendisini fark etmeyen dedesi Fatih Yılmaz'ın (47) kullandığı traktörün çarpması sonucu ağır yaralandı.

MORGA KALDIRILDI

Yılmaz, hemen sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen ekipler, Elif Yılmaz'ı ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Elif, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, dedesi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



