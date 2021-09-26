Küçük kızın 'bakışı' ailesine servet kazandırdı
Annesinin çektiği bir görüntüde, Disneyland'e gideceği haberini sevinç gözyaşlarıyla karşılayan kardeşine 'yan yan' bakmasıyla ünlenen Chloe’nin viral olan görüntüsü ailesine servet kazandırdı. Küçük kızın görüntüsü NFT formatında 74 bin dolara (657 bin TL) satıldı.
ABD'de 2013 yılında annesi Katie Clem’in sosyal medyaya
yüklediği videodaki ‘yan bakışıyla’ ünlenen Chloe, ailesine servet kazandırdı.
Söz konusu görüntüler çekildiğinde 2, şimdi ise 10 yaşında
olan Chloe’nin 20 milyondan fazla izlenen görüntüsü NFT (Non-Fungible Token)
formatında 74 bin dolara (657 bin TL) alıcı buldu.
Görüntünün, Dubai merkezli bir müzik prodüksiyon şirketi
olan 3F Music tarafından satın alındığı belirtildi. Chloe’nin ailesi, elde
edecekleri geliri kızlarının eğitimine ayıracaklarını belirterek, “Önümüzdeki
yıl kesinlikle bir Disneyland tatili yapacağız” dedi.
Chloe, 2013’te annesinin Disneyland’e gideceklerini
söylemesinden sonra mutluluktan ağlamaya başlayan kız kardeşi Lily’e verdiği
tepki ile internet fenomeni haline gelmişti.
Annenin çektiği görüntülerde, Chloe’nin ‘yan yan’ baktığı
memnuniyetsiz ve endişeli yüz ifadesi dikkat çekmişti. Chloe internet ortamında
ünlenmesinin ardından Instagram’da 500 binden fazla takipçi kazanmış,
Brezilya’da bir Google reklamında yer almıştı.
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