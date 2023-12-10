'Küçük ortak' Destici'den sokak köpekleri açıklaması: 'Gerekirse Atatürk’ün 1932'deki tamimi uygulansın'

Yayınlanma: 10.12.2023 - 14:09

Güncelleme: 10.12.2023 - 14:10

Cumhur İttifakı ortağı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 yaşındaki Tuhahan Yılmaz’ın sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandığını hatırlatan Destici, bu konuda Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.

"ATATÜRK’ÜN 1932'DEKİ TAMİMİ UYGULANSIN'

Atatürk'ün onayıyla sokak köpeklerine ilişkin 1932 yılında bir tamim yayınlandığını anlatan Destici, "1932 yılında Atatürk'ün onayı ile bir tamim yayınlanıyor ve bu tamimde birinci maddesi şu; 'Sahipsiz olan bütün köpekler ithaf edilecektir.' İkinci madde de 'Şehirlerde sahipli olarak gezen ya da gezdirilen köpeklerin ağız ve burun kısmında maske ya da tasma olacaktır' diyor. Tamimin üçüncü maddesi, 'Maskesiz köpekler de sahipli olsalar bile ithaf edilecektir' diyor. Dördüncü madde, 'Köylerde bulunan ve sahipli olan köpekler gündüz kesinlikle salınmayacak, bir yerde bağlı bulundurulacaklar, gece ise bekçi nezaretinde serbest bırakılacaktır' deniyor. Bu 1932 yılında Atatürk'ün onayı ile çıkartılmış bir tamim. Tabii 1932'de bu problemler yaşanmış ve Atatürk'ün onayı ile bıçak gibi kesilmiş, gereği yapılmış. Bugün de mutlaka ama mutlaka bunun gereğinin yapılması gerekiyor" dedi.

Destici şöyle konuştu:

"Tabii o döneme göre bizim imkanlarımız daha fazla şimdi. Biz ne diyoruz, direkt o tamim gibi hepsi, sahipsiz olanları ithaf edilsin demiyoruz. Sahipsiz olanlar toplansın, bir hayvan barınağında bunlar muhafaza edilsin ve canları korunsun. Bu konu etraflı bir şekilde görüşülmeli. Gerekirse Meclis'te bununla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmalı. Olay etraflıca, güzelce araştırılarak bütün bu iddialar incelenerek bir düzenleme yapılmalı ve bununla ilgili gerekirse bir yönetmelik, bir düzenleme o da yetmiyorsa mutlaka yasal bir düzenleme yapılmalıdır diye düşünüyoruz."

'İNSAN HAYATININ YANINDAYIZ'

Atatürk'ün onayladığı genelgenin yeniden uygulanması gerektiğini ifade eden Destici, "Açık ve net şekilde insan hayatının yanındayız. Çocuklarımızın, kadınlarımızın ki özellikle kadınlarımız çok korkuyorlar, bütün insanlarımızın bu köpek saldırılarından korunmasını, bununla ilgili ivedi önlemlerin alınmasını bir kere daha ifade ediyoruz. Çok açık ve net söylüyorum; gerekirse bunların önüne geçmek için Atatürk'ün 1932'deki tamiminin uygulamaya geçmesini de buradan önerdiğimizi ifade ediyorum" diye konuştu.