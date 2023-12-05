Levent Özeren'den İYİ Parti'nin 'ret' kararına sert tepki: 'Siz hasta mısınız, BBP mi olmak istiyorsunuz?'

Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:39

Güncelleme: 05.12.2023 - 11:42

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 'işbirliği' önerisini görüşmek üzere toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nda (GİK) yapılan gizli oylamada, 14’e karşı 35 oyla CHP’nin seçim işbirliği önerisi reddedildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçen hafta ziyaret ederek başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 2024 yerel seçimleri için “işbirliği” önerisi götürdüğü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu öneriyi daha önce “seçimlere kendi adaylarıyla tek başına girme kararı” alan GİK’in onayına sundu.

Toplantıda CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği teklifini oy çokluğuyla reddetme kararı alındı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, kararın oy çokluğuyla alındığını vurgulayarak "Partimiz seçime hür ve müstakil girme kararı aldı" dedi.

RET KARARINA SERT TEPKİ

Siyaset gündemi İYİ Parti'nin kararını konuşurken; söz konusu gelişmeye İYİ Parti'nin eski Bursa il yöneticisi ve milletvekili aday adayı, siyasetçi Levent Özeren'den tepki geldi.

X hesabından bir paylaşımda bulunan Özeren, "Sanki iktidar olmuşçasına bir sevinç, görme gitsin. Siz hasta mısınız? BBP mi olmak istiyorsunuz?" dedi.

Özeren, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti'de GİK'te yapılan oylamada 35'e karşı 14 oyla işbirliği reddedildi.

Net söyleyeyim;

'GİK'te olsam 14 kişinin arasında olurdum.'

İşbirliği istemeyenlerden, isteyenlere hakaret, aşağılama, dalga geçme gırla gidiyor.

Hatta partiden gitmeleri dahi isteniyor.

Sanki iktidar olmuşçasına bir sevinç, görme gitsin.

Yahu milletvekillerinin yüzde 70'i, il /ilçe başkanlarının yüzde 80'i işbirliğinden yana görüş bildirdiler.

Onların görüşlerine de mi saygınız yok.

Onların da hepsi gitsin mi?

Siz hasta mısınız?

BBP mi olmak istiyorsunuz?

Dileğim;

31 Mart gecesi de bugün olduğu gibi İKTİDAR OLMUŞÇASINA seviniriz..!

Bu arada 'blok liste olmasaydı' acaba ne olurdu?

'Tanıştırayım demokrasi'!!!"