Küçükçekmece Adliyesi'nde hakimle tartışan avukata gözaltı... İstanbul Barosu: 'Meslektaşımızı serbest bırakın'

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün Küçükçekmece Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi kaleminde, İstanbul Barosu’na kayıtlı olduğu sonradan anlaşılan avukat Pekay Salmanoğlu ile görevli hakim arasında tartışma yaşandı.

Avukatın, dosyasıyla ilgili olarak yaptığı konuşmaların hukuka uygun olmadığının söylenmesi üzerine tartışmanın büyüdüğü belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, hakimin tartışmanın büyümemesi amacıyla avukatın dışarı çıkmasını istediği, ancak avukatın agresif tavırlarını sürdürdüğü, Yazı İşleri Müdürü’nün masasına yumrukla vurduğu ve polis çağrılmasına rağmen öfkeli davranışlarına devam ettiği kaydedildi.

Avukatın, hakime saldırmaya çalıştığı sırada olay yerinde bulunan kişiler tarafından engellendiği ifade edildi.

Hakimin şikayeti üzerine avukat Pekay Salmanoğlu hakkında 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan soruşturma başlatıldı.

Avukat P.S. gözaltına alındı.

İSTANBUL BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Barosu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meslektaşımız Av. Pekay Salmanoğlu, Küçükçekmece 4. Asliye Hukuk Mahkemesi kaleminde avukatlık görevini icra ettiği sırada, Mahkeme Hâkiminin şikâyeti üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “... önce ifadesinin alınması ardından, Nöbetçi Savcı’dan gözaltı talep edilmesi ve mevcutlu şekilde Adliyede hazır edilmesi..” şeklinde usule ve hukuka aykırı olarak talimat verilmiştir. Verilen bu talimat üzerine meslektaşımız, herhangi bir gözaltı kararı olmadan kolluk tarafından keyfi şekilde alıkonularak Sefaköy Polis Merkezine götürülmüştür.

Olayla ilgili olarak hem mahkeme görevlileri hem de meslektaşlarımız tarafından düzenlenen tutanaklar incelendiğinde, olayın mahkeme kaleminde yaşanan bir tartışmadan ibaret olduğu ve gözaltı işlemini haklı kılan hiçbir unsur bulunmadığı görülmektedir.

Soruşturma izni alınmaksızın ve avukatların ifadelerinin kolluk tarafından alınamayacağı açık olmasına karşın, meslektaşımızın gözaltına alınıp karakola götürülmesi kabul edilemez. Ayrıca, Başsavcılığın bizzat alması gereken bir ifade için gözaltı tedbirine başvurması, ölçülülük ilkesine de açıkça aykırıdır.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu ve Avukat Hakları Merkezi, meslektaşımızın derhal serbest bırakılması amacıyla görev başındadır.

İstanbul Barosu olarak; meslektaşımızın görev esnasında, ifade işlemleri için haksız ve hukuka aykırı şekilde gözaltına alınmasına karşı tüm meslektaşlarımızı yarın sabah saat 10:00’da Küçükçekmece Adliyesinde buluşmaya, meslektaşımıza ve yargının kurucu unsuru olan “savunma”nın onuruna sahip çıkmaya çağırıyor ve Av. Pekay Salmanoğlu’nun derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz!

