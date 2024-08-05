Son Dakika... Ölümlü kazaya karışmıştı... Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında iddianame düzenlendi

Yayınlanma: 05.08.2024 - 15:23

Güncelleme: 05.08.2024 - 15:38

Kızılay Eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz Salı günü saat 13.30 saatlerinde Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklet, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kaza, Kınık’ın Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıktığı sırada oldu. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve yolcu düşerken sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına daldı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk, arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki ve kaldırımdaki iki yaya yaralandı. Kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, polis de çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kaza sonrası Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatma Zehra Kınık, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kınık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.