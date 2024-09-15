Küçükçekmece'de 2 aile birbirine girdi: 4 yaralı

Küçükçekmece'de çocukların kavgasına yakınları dahil oldu. 2 ailenin birbirine girdiği bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de 2 aile birbirine girdi: 4 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 15.09.2024 - 14:35

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 2 çocuk sokakta oynadığı sırada tartışarak kavga etti. Durumu öğrenen çocukların yakınları sokağa çıktı. Ailelerin tartışması kısa sürede bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

 

 


Etiketler: #küçükçekmece #aile #bıçaklı kavga

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