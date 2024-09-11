Restoranda akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir restoranda akrabalar arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Restoranda akrabalar arasında silah ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 08:54

Çankaya ilçesi Eti Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarındaki bir restoranda, saat 22.30 sıralarında akrabalar E.B., A.B. ve Ö.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B. ve Ö.B. bıçakla, A.B. ise tabanca ile vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 


Etiketler: #Akraba #Ankara

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