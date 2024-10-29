Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı kavga!

Halkalı'da bulunan bir sitenin önünde 2 grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada silahlar da kullanıldı. Olay anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı kavga!
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DHA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 13:18

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde 26 Ekim Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında bir silahlı kavga gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre; iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sokağın adete savaş alanına döndüğü kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgada 4 el de silah sesi duyuldu.

Mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulunurken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada, yaralanan olmadığı öğrenildi.


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