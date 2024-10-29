Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı kavga!
Halkalı'da bulunan bir sitenin önünde 2 grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada silahlar da kullanıldı. Olay anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde 26 Ekim Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında bir silahlı kavga gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre; iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sokağın adete savaş alanına döndüğü kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgada 4 el de silah sesi duyuldu.
Mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulunurken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada, yaralanan olmadığı öğrenildi.
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