Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı kavga!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 13:18

Güncelleme: 29.10.2024 - 13:18

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde 26 Ekim Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında bir silahlı kavga gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre; iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sokağın adete savaş alanına döndüğü kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgada 4 el de silah sesi duyuldu.

Mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulunurken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada, yaralanan olmadığı öğrenildi.