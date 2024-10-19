Diyarbakır’da iki taraf arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da iki taraf arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 12:07

Edinilen bilgilere göre, kırsal Karacalar ve Duru Mahallesinde iki taraf arasından henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi, daha sonra şehir merkezindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Veysi Cuban (42), hayatını kaybetti.

Jandarma, mahallelerde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


Etiketler: #diyarbakır

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