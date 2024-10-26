Bursa'da gece kulübünde silahlı kavga: Yaralılar var!

Yayınlanma: 26.10.2024 - 10:13

Güncelleme: 26.10.2024 - 10:13

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi Özlüce Bulvarı'nda saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; bir gece kulübünde 2 grup arasında tartışma çıktı. Dışarı taşan ve tabancaların kullanıldığı kavgada Can K., arkadaşı Anıl S. ve gece kulübünün güvenlik görevlisi Doğan S., yaralandı. Kavgaya karışan diğer grup olay yerinden kaçtı.

Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Can K.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.