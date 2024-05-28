Konya’da pastaneye silahlı saldırı

Konya’da bir işyerine seyir halindeki araçtan, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırdı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken, polis silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 07:37
Konya’da pastaneye silahlı saldırı
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Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Şehir Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan pastaneye, önünden geçen bir otomobildeki şahıs veya şahıslar tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonrası silahlı saldırganlar otomobil ile olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekiplerinin incelemelerinde 15 adet boş kovan bulundu.

Yapılan çalışmaların ardından polis otomobille kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.


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