Küçükçekmece’de 'kız kaçırma' kavgası: 3 yaralı
Küçükçekmece’de akraba olan iki grup arasında kız kaçırma meselesinden dolayı bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanırken şüpheliler olay yerinden havaya ateş ederek kaçtı.
İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde iddiaya göre, akraba olan kavgalı 2 grup kız kaçırma meselesinden dolayı tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanırken olayın şüphelileri havaya ateş ederek kaçtı.
Bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili polisin çalışması sürüyor.
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