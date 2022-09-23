Yurttaşların belini büken okul maliyetleri cep yakıyor: 'Kendimizden kıstık, artık hafta sonları çalışıyorum'

23 Eylül 2022 Cuma, 09:39

Geçen yıl bir ilkokul öğrencisinin okula başlaması için alınması gereken kırtasiye malzemelerinin toplam maliyeti 200 lira tutarken; şu an bu tutar 600 lira olarak belirlendi.

Aynı zamanda servis araç tarifesi de değişti. Yeni düzenlemeye göre, 0-1 km arası 554 TL, 23-25 km arası ise 1330 TL'ye yükseltildi. En kısa mesafe 660, en uzun mesafe 1585 lira oldu.

Cumhuriyet TV ekibi, yurttaşlara okula giden öğrencilerin kırtasiye malzemelerinin tutarını ve ekonomik krizin öğrencilerin eğitim hayatını nasıl etkilediğin sordu.

Aileler, kırtasiye ürünlerinin fiyatlarından şikayetçi. Mikrofonumuza konuşan yurttaşlar, artan maliyetlere tepki göstererek 'Bu fiyatlar cep yakıyor' dedi.

Bir yurttaş, ‘’Bir tek pantolon 300 lira. Geri kalan kıyafetleri daha da pahalıdır. Geçen yıla oranla yüzde 300 zamlanmış. Geçen sene 60 liraya aldığımız pantolon şimdi 300 lira. Pandemide bile bu dönemki durumumuzdan daha iyidik.’’ dedi.

‘’ÇOCUKLARIMIZI NASIL OKUTACAĞIZ BİLMİYORUZ’’

Masraflardan dolayı çocuklarının yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını belirten aileler, aşağıdaki cümlelerle yaşadıkları zorlukları özetlediler: