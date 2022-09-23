Yurttaşların belini büken okul maliyetleri cep yakıyor: 'Kendimizden kıstık, artık hafta sonları çalışıyorum'
Okula yeni başlayan bir öğrencinin maliyeti yüzde 200 arttı. Cumhuriyet TV ekibi yurttaşlara okul masraflarını sordu ve aileler isyan etti. Kendi ihtiyaçlarından kısarak çocuklarını okuttuklarını belirten veliler, krizin öğrencilerin eğitim hayatını nasıl etkilediğini anlattılar.
Geçen yıl bir ilkokul öğrencisinin okula başlaması için alınması gereken kırtasiye malzemelerinin toplam maliyeti 200 lira tutarken; şu an bu tutar 600 lira olarak belirlendi.
Aynı zamanda servis araç tarifesi de değişti. Yeni düzenlemeye göre, 0-1 km arası 554 TL, 23-25 km arası ise 1330 TL'ye yükseltildi. En kısa mesafe 660, en uzun mesafe 1585 lira oldu.
Cumhuriyet TV ekibi, yurttaşlara okula giden öğrencilerin kırtasiye malzemelerinin tutarını ve ekonomik krizin öğrencilerin eğitim hayatını nasıl etkilediğin sordu.
Aileler, kırtasiye ürünlerinin fiyatlarından şikayetçi. Mikrofonumuza konuşan yurttaşlar, artan maliyetlere tepki göstererek 'Bu fiyatlar cep yakıyor' dedi.
Bir yurttaş, ‘’Bir tek pantolon 300 lira. Geri kalan kıyafetleri daha da pahalıdır. Geçen yıla oranla yüzde 300 zamlanmış. Geçen sene 60 liraya aldığımız pantolon şimdi 300 lira. Pandemide bile bu dönemki durumumuzdan daha iyidik.’’ dedi.
‘’ÇOCUKLARIMIZI NASIL OKUTACAĞIZ BİLMİYORUZ’’
Masraflardan dolayı çocuklarının yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını belirten aileler, aşağıdaki cümlelerle yaşadıkları zorlukları özetlediler:
- ‘Okul kıyafetleri hariç 2 çocuğumun kırtasiye masrafı 1500 lira, daha sonra istenenlerin de dışında...’
- ‘Hayatımızda her şeye yüzde 200-300, hatta bazen yüzde 500 zam var."
- "Servis ücreti 850 lira, 2 çocuğum var 1.700 lira. Servise veremiyoruz. Çocuğum zorluklarla, akşam saat 21.00-22.00 gibi eve geliyor. Düşünebiliyor musunuz?"
- "Kendi ihtiyaçlarımızdan kısarak geçinmeye çalışıyoruz. Hafta sonu bile çalışıyorum. İşin içinden böyle çıkmaya çalışıyoruz."
Video Haberler
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
- Uzmanından dikkat çeken uyarı!
- Aileleri ikna edip, çocukları okula kazandırıyorlar
- Avcı böcekler turunçgili koruyacak
- Kaldırımı bahçeye çevirmişti; iyileşme başladı
- Hayatını onlara adadı
- Artık kabusu oldu!
- Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı
- Dereye düşüp sürüklendi, polisin uzattığı iple kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Farkına Var Derneği suç duyurusunda bulundu
- Erken tapuya yüzde 25 indirim
- Sedat Peker'in avukatı duyurdu
- Kapaklardan 73 kilo uyuşturucu çıktı
- 5 isim için yeniden harekete geçildi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- TOKİ'nin kasasında şüpheli işler
- Yangınlardaki dehşet verici gerçek
- Mansur Yavaş: Ben size ifade veriyorum
- AKP'li Özhaseki, Erdoğan'ı yalanladı