Küçükçekmece'de özel hastaneye silahlı saldırı
Küçükçekmece'de kasklı motosikletli 2 şüpheli, özel hastaneye kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, hastanenin camları kırıldı. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.
Olay, Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde bulunan özel hastanede saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Kasklı motosikleti 2 kişi hastanenin önüne gelerek silahla hastaneye ateş etmeye başladı. Hastaneye 7 el ateş eden silahlı saldırganlar geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.
Kurşunlar hastanenin camlarına isabet ederken şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Olay sonrası hastane yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekiplerinin kaçan silahlı saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.
"KURŞUNLAR CAMLARA İSABET ETMİŞ"
Caddede esnaflık yapan Sinan Demir silahlı saldırıya ilişkin, "Kendi aralarında bir anlaşmazlık var galiba. İş ortaklığından dolayı mı başka birşeyden ötürü mü bilemiyorum. Geçenlerde bir kavga oldu hastanede. Sabah erken saatlerde de bir kurşunlama olayı oldu. Kurşunlar camlara isabet etmiş sabah saatlerinde.Gelmişler kurşunlamışlar" diye konuştu.
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