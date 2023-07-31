CHP’den bireysel silahlanma için araştırma önergesi

Yayınlanma: 31.07.2023 - 13:34

Güncelleme: 31.07.2023 - 13:34

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye’de bireysel silahlanmasındaki artışla ilgili araştırma önergesi verdi. 2018 yılından bu yana silah bulundurma ruhsatının yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdiğini kaydeden Şevkin, 2018’de 7 bin 630 olan silah bulundurma ruhsatı alan kişi sayısının 2021 yılında 16 bin 569 olduğunu, Türkiye’de toplam 2,5 milyon ruhsatlı, 25 milyon da ruhsatsız silah bulunduğunun çeşitli kaynaklarca öne sürüldüğüne işaret etti.

“2022’DE 2 BİN 278 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ”

Ateşli silahların kanayan bir yara halini aldığını vurgulayan Şevkin, “Öyle ki; bireysel silahlanma nedeniyle küçük çocukların dahi yanlışlıkla ebeveynlerini öldürdüğü gerçeğiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Ülkemizde her gün en az 3 kadın, her yıl en az 350 kadın cinayeti işlenmektedir. Kadın cinayetlerinin büyük çoğunluğunun ateşli silahlarla gerçekleştirildiği açıktır” dedi.

Son günlerde silahla işlenen cinayetlerin arttığına dikkat çeken Şevkin, önergesinin gerekçesinde “2022 yılında medyaya 3 bin 984 silahlı şiddet olayı yansımış, ülke genelinde yaşanan bu silahlı şiddet olaylarında 2 bin 278 kişi öldürülmüş, 4 bin 231 kişi de yaralanmıştır” değerlendirmesini yaptı.

“SİLAH YASASINDA DÜZENLEME YAPILMALI”

Şiddetin her türü ve bireysel silahsızlanma için “acil olarak” her türlü şiddetin nedenlerinin masaya yatırılmasının önemine vurgu yapan Şevkin, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkililerin internetten bir tıkla silah alımının önüne geçmesinin yanı sıra “silah yasasında” derhal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin adeta bir silah cenneti olduğunu öne süren Şevkin, son yıllarda yüksek bireysel silahlanmaya sahne olan Türkiye’de yeni yaşamların son bulmaması, aile içi bağların kuvvetlendirilmesi, çocuk ve kadın cinayetlerinin sona ermesi, şiddet ve cinayetlere yenilerinin eklenmemesi ve Türkiye’nin eğitime olan inancıyla, çağdaş, modern bir yapıya bürünmesi, bireysel silahlanmanın asgarî düzeye indirilmesi için Anayasa’nın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını teklif etti.

ESENYURT’TAKİ TEKEL SALDIRISI HALA GÜNDEMDE

İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisinde iki kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin ise yaralandığı silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 4 kişinin işyerine girdiği, kısa süreli tartışmanın ardından çatışma çıktığı ve olaya sonradan müdahil olan birinin kurşun yağdırdığı görüldü. Söz konusu olayda toplam 3 kişi gözaltına alındı.