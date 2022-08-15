Küçükçekmece'de silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
İstanbul Küçükçekmece’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi'nde dün akşam iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 1 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan 2 kişinin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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