Küçükçekmece'de kuyumcudan yaklaşık 1 kilo altın çalındı
istanbul Küçükçekmece'de çarşaflı olduğu belirtilen bir kişi, bir kuyumcudan yaklaşık 1 kilo altın çalıp kayıplara karıştı.
Küçükçekmece'ye bağlı Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki bir kuyumcu, işyerinin otomatik kepengini kapatarak cuma namazına gitti.
Bu sırada dükkan önünde bir ciple bekleyen kişiler, ellerindeki kumanda ile kepengi yarıya kadar açtı.
BEKLEYEN ARAÇLA SIR OLDU
Araçtan inen ve üzerine çarşaf giydiği öğrenilen bir kişi, dükkana girerek yaklaşık 1 kilo altını çaldı. Bu şüpheli, kendisini araçta bekleyen kişi ile olay yerinden uzaklaştı.
Alarmın çalması üzerine çevredekiler durumu polise haber verdi. Cuma namazından dönen kuyumcu ise işyerinin soyulduğunu öğrendi.
Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcu dükkanı ve çevresinde çalışma yaptı.
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