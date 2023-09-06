Küçükçekmece'de sokaktaki araçlar sel sularında sürüklendi!
Küçükçekmece'de dün akşam etkili olan sağanak yağış sırasında sokak içerisinde sürüklenen araçlar kameraya yansıdı. Sürüklenen araçların arasında kalan bazı yurttaşlar ise tehlike atlattı.
Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ortaya çıkan görüntüler afetin boyutunu gözler önüne serdi.
Kırlangıç Sokak'ta sel sularından etkilenen araçlar sürüklenerek birbirine girdi.
O anlarda arada kalan bir yurttaş ise tehlike atlattı.
Sokakta yaşananlar saniye saniye cep telefonu görüntülerine yansıdı.
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