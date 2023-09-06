Küçükçekmece'de sokaktaki araçlar sel sularında sürüklendi!

Küçükçekmece'de dün akşam etkili olan sağanak yağış sırasında sokak içerisinde sürüklenen araçlar kameraya yansıdı. Sürüklenen araçların arasında kalan bazı yurttaşlar ise tehlike atlattı.

DHA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 08:05
Küçükçekmece'de sokaktaki araçlar sel sularında sürüklendi!
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Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ortaya çıkan görüntüler afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Kırlangıç Sokak'ta sel sularından etkilenen araçlar sürüklenerek birbirine girdi.

O anlarda arada kalan bir yurttaş ise tehlike atlattı.

Sokakta yaşananlar saniye saniye cep telefonu görüntülerine yansıdı. 


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