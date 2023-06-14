Küçükçekmece'de şüpheli kadın ölümü: 5. kattan düştü

Yayınlanma: 14.06.2023 - 10:30

Güncelleme: 14.06.2023 - 10:30

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde, önceki gün saat 13.50’de Suriye uyruklu 21 yaşındaki Sabah Azezi, 6 katlı binanın 5’inci katındaki pencereden bahçeye düştü.

Kadının bahçede kanlar içinde kaldığını görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Azezi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kızın ölümüne ilişkin polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaklaşık 3 buçuk saat boyunca inceleme yaptı.

Polis, kadının ablasını ifadesini almak üzere karakola götürdü. Hastanede polise ifade veren baba ise, kızının intihar ettiğini ileri sürdü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.