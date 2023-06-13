Sahte içkiden ölüme 'müebbet hapis' talebiyle dava
Ankara'da eğlence mekanına dönüştürülen gecekonduda Özcan Mucuk'un (38) içine ilaç etken maddesi içeren toz atılan ev yapımı içkiden ölümüyle ilgili soruşturmada 2'si tutuklu 4 sanık hakkında müebbet ile 41'er yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Özcan Mucuk, geçen yıl 5 Mayıs'ta pavyona dönüştürülen gecekondunun önünde ölü bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında mekan sahibi tutuklu Bekir Eken (49), Ozan İleri (30) Saniye Z. (24) ve Ebru T. (29) gözaltına alındı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bekir Eken ve Ozan İleri tutuklandı, Ebru T. ve Saniye Z., adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.
Mahkemece kabul edilen iddianamede, Bekir Eken'in etanol ve su karışımı ile yaptığı alkollü içeceğe diğer şüphelilerle birlikte ilaç etken maddesi içeren toz attıkları ve Özcan Mucuk'a içirdikleri belirtildi.
Şüphelilerin, sağlık için tehlikeli madde niteliğinde imal ettikleri alkollü içeceğin içine ilaç etken maddesi içeren tozu döküp, 'ne olursu olsun' düşüncesiyle maktule içirdikleri ve ölümüne neden oldukları aktarıldı. Şüphelilerin Özcan Mucuk'un kredi kartlarından farklı miktarlarda para çektiği de belirtildi.
Mekan sahibi tutuklu Bekir Eken ve Ozan İleri ile tutuksuz Saniye Z. ve Ebru T. hakkında 'kasten öldürme', 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma', 'sağlık için tehlikeli madde temin etme ve birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından müebbet ile 41'er yıl hapis cezası talep edilerek, dava açıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı!
- Soylu kabineden sonra oradan da çıkartıldı
- Erdoğan'ın ilk ziyareti KKTC'ye: Ersin Tatar ile görüştü
- Merkez'in yeni başkanından dikkat çeken hamle
- Fatih Portakal'a sosyal medyada 'pişkin' tepkisi
- Eski bakan hastaneye kaldırıldı!
- Ekonomiden de kaçaklardan da büyük bir sorun var
- Ukrayna büyük taarruzunun bir haftalık bilançosu
- Birleşik Kamu-İş'ten 'asgari ücret' çağrısı: Rakam verdi
- Kılıçdaroğlu: 'Gemiyi limana ben götüreceğim'