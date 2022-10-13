Küçükçekmece’de taksici tartıştığı kişiye bıçak çekip aracı üzerine sürdü

Küçükçekmece’de henüz bilinmeyen bir nedenle taksi sürücüsü, elindeki ekmek bıçağıyla bir yurttaşa saldırdı. Taksici saldırının ardından aracını tartıştığı şahsın üzerine sürdü.

İHA
13 Ekim 2022 Perşembe, 09:26
Küçükçekmece’de taksici tartıştığı kişiye bıçak çekip aracı üzerine sürdü
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İstanbul Küçükçekmece'de kimliği henüz bilinmeyen bir taksici ile yurttaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taksi sürücüsü araçtaki ekmek bıçağını alarak, tartıştığı kişinin üzerine yürüdü.

Taksici çevredekilerin araya girmesi ile araca bindi. Taksi sürücüsü daha sonra bindiği aracını tartışma yaşadığı kişinin üzerine sürerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan tartışma ve taksicinin elinde bıçakla yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan taksi sürücüsü ile tartışan şahıs ise karakola giderek şikayetçi oldu. Yaşanan o anlar da kameraya yansıdı. 



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