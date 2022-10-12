Ceza yiyen taksiciden polise: 'Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz'
Taksim'de polis denetimlerinde, ters yönden döndüğü için 196 lira ceza yiyen bir taksici ise polise, ‘Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz’ diyerek tepki gösterdi.
İstanbul Taksim Meydanı'nda polis ekiplerinin ticari taksilere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Ters yönden döndüğü için 196 lira ceza yiyen bir taksicinin polise yönelik sözleri ise tepki çekti.
"SİZE YAPILANLARI HAK EDİYORSUNUZ"
Cezai işlem uygulanan taksici, polise "Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz" dedi.
Daha sonra sürücü ile, kendisine tepki gösteren polis memuru arasında sözlü tartışma yaşandı. O anlar, kameraya anbean yansıdı.
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