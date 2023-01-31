Küçükçekmece'deki 'kedi düşmanı' adliyeye sevk edildi
İstanbul Küçükçekmece'de bir sitenin girişindeki kedilere tekme attığı anlara ait görüntüler ortaya çıkan Aytuğ Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Koyuncu'nun Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitede, 5 Ocak'ta site girişindeki kedilere tekme atan kişiyi gören site sakinleri, durumu polise bildirdi.
Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Aytuğ Koyuncu olduğunu belirledi. Aytuğ Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sağlık raporunun ardından Kanarya Polis Merkez Amirliği'ne götürülen şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aytuğ Koyuncu, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.
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