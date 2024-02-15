Küçükçekmece’deki saldırıda yeni gelişme... 16 şüpheli tutuklandı, aralarında çocuklar da var

AKP'nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin aralarında saldırının gerçekleştiği arabada bulunan şahıslardan 16’sı tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:27
Küçükçekmece’deki saldırıda yeni gelişme... 16 şüpheli tutuklandı, aralarında çocuklar da var
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AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın geçtiğimiz cumartesi günü bir dernekte gerçekleştirdiği ’Mardinliler Buluşması’ programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti. Düzenlenen operasyon ile 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARDAN 3'Ü TUTUKLANDI

Dün sabah saatlerinde 4 çocuk şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. 22 şüpheli ise öğle saatlerinde adliyeye getirildi.

Savcılık karşısına çıkan 4 çocuk şüpheliden 3’ü tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken yaşı 18’den küçük 1 şahsın ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.

Hakimlik tarafından 3 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan diğer 22 şüpheliden 13’ü tutuklanması talebiyle, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 5 diğer şüphelinin ise savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.

4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme 13 şüphelinin tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından tutuklanmasına, 4 kişinin ise ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.


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