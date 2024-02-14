Küçükçekmece'deki saldırıda yeni ayrıntılar: 'Asıl hedef Aziz Yeniay'

AKP Küçükçekmece Belediye başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasındaki saldırıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

DHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:59
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AKP Küçükçekmece Belediye başkan adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında yapılan silahlı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Saldırının ardından 4'ü 18 yaşının altında olan toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 

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Küçükçekmece’deki saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Küçükçekmece’deki saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

HUSUMETLİLERİNİ İŞARET ETMİŞLERDİ AMA....

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, saldırıda bir terör bağlantısının olmadığı ancak olayı birçok adli olaya karışmış bir suç örgütünün Yeniay'a karşı bir suikast girişimi olarak gerçekleştirdiği öğrenildi.Saldırganların olay günü, Yeniay'ın çıkış saatini beklediği ancak Yeniay'dan önce çıkan polislerin uzun namlulu silahlarla hedef alındığı belirlendi. Şüphelilerin saldırıyı Yeniay'a yönelik değil bir husumetlilerine yönelik gerçekleştirdikleri iddia ettikleri ancak husumetli oldukları kişinin olay yerinden 1 saat önce ayrıldığı ve o sırada sokakta bulunmadığı tespit edildi.
 


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