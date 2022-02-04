Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan gözaltına alındı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Belde Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö., bir kişinin ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde ikamet eden Kamuran T. isimli şahıs, yapı ruhsatı çıkarmak için gittiği Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde kendisinden 15 bin lira usulsüz para alındığını öne sürerek şikayetçi oldu.
Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kamuran T.’nin 14 Temmuz 2021 tarihinde ifadesi alındı. Kamuran T., Fen İşleri Müdürü M.E.'nin 15 bin TL'yi usulsüz olarak kendisinden aldığını, bu işlemin Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın bilgisi dahilinde yapıldığını iddia etti.
İfade üzerine bugün akşam saat 17.00 sıralarında Küçükkuyu Belediyesi’ne giden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, savcılığın talimatıyla Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö.’yi gözaltına aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve beraberindekilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.
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