‘Kuduz köpek’ davasında tahliye

Şanlıurfa'daki barınaktan kuduz 29 köpeği alıp Ankara’ya getirdiği iddiasıyla tutuklanan Hayata Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 25.06.2024 - 04:00
‘Kuduz köpek’ davasında tahliye
Abone Ol google-news

“Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma” ve “sahipli hayvana işkence” suçlarından 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın dün görülen ilk duruşmasına Boyacı’nın yanısıra, tutuksuz sanık dernek çalışanı Muhammed Savaş Demir de katıldı.

Boyacı savunmasında, sorumlu veteriner hekime “Hayvanları sahiplenebiliyor muyuz?” diye sorduğunu belirtirken “Veteriner hekim, ilçe tarım müdürünü arayarak icazet almasının ardından sahiplenebileceğimizi söyledi. Barınak görevlileri, veterinerin seçtiği köpekleri araca yükledi. Ben de veteriner hekimin kendi el yazısıyla yazdığı sahiplenme tutanağını imzaladım” dedi.

Savcının hayvanları neden yakındaki bir kliğine götürmediğine yönelik soruya Boyacı, “Güvendiğim ve bildiğim veteriner yoktu. Tedavilerinin yapılması için Ankara’ya getirdim” yanıtını verdi.

Duruşma 5 Kasım’a erteledi.


Köpek haberleri köpekler haberleri kuduz haberleri

İlgili Haberler

'Köpekvelisi' hesabının sahibi Buket Özgünlü tahliye edildi

'Köpekvelisi' hesabının sahibi Buket Özgünlü tahliye edildi
‘Karayip Korsanları’ oyuncusu, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti

‘Karayip Korsanları’ oyuncusu, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
20 gündür kayıp Kangal cinsi köpek harabe binada hapsedilmiş halde bulundu

20 gündür kayıp Kangal cinsi köpek harabe binada hapsedilmiş halde bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler