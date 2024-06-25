‘Kuduz köpek’ davasında tahliye

Yayınlanma: 25.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.06.2024 - 04:00

“Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma” ve “sahipli hayvana işkence” suçlarından 8 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın dün görülen ilk duruşmasına Boyacı’nın yanısıra, tutuksuz sanık dernek çalışanı Muhammed Savaş Demir de katıldı.

Boyacı savunmasında, sorumlu veteriner hekime “Hayvanları sahiplenebiliyor muyuz?” diye sorduğunu belirtirken “Veteriner hekim, ilçe tarım müdürünü arayarak icazet almasının ardından sahiplenebileceğimizi söyledi. Barınak görevlileri, veterinerin seçtiği köpekleri araca yükledi. Ben de veteriner hekimin kendi el yazısıyla yazdığı sahiplenme tutanağını imzaladım” dedi.

Savcının hayvanları neden yakındaki bir kliğine götürmediğine yönelik soruya Boyacı, “Güvendiğim ve bildiğim veteriner yoktu. Tedavilerinin yapılması için Ankara’ya getirdim” yanıtını verdi.

Duruşma 5 Kasım’a erteledi.

