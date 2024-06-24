‘Karayip Korsanları’ oyuncusu, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 24.06.2024 - 14:48

Güncelleme: 24.06.2024 - 14:48

‘Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde’ ve ‘Blue Crush’ filmlerinde rol alan sörfçü, cankurtaran ve aktör Tamayo Perry, pazar günü Hawaii'de köpekbalığı saldırısı sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti.

Associated Press'in haberine göre, Honolulu Ocean Safety ve kentin acil servisleri, Oahu'nun Kuzey Sahili'ndeki Malaekahana Plajı yakınlarında, köpekbalığı ısırıklarından muzdarip bir adamın ihbarı üzerine saat 13:00 civarında olay yerine gitti. Perry, jet ski ile kıyıya getirilerek sağlık ekiplerince olay yerinde öldüğü açıklandı.

Honolulu Ocean Safety'nin vekil şefi Kurt Lager, AP’ye yaptığı basın açıklamasında, Perry'nin “herkes tarafından sevilen bir cankurtaran” olduğunu söyledi.

KARİYERİ VE YAŞAMI

Perry, 2011 yapımı ‘Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde’, ‘Blue Crush’ (2002) ve ‘Hawaii Five-O’ (2011) gibi yapımlarda yer almıştı. Temmuz 2016'dan bu yana cankurtaran olarak çalışıyordu ve on yılı aşkın bir süredir profesyonel olarak sörf yapıyordu.

Honolulu Belediye Başkanı Rick Blangiardi, BBC'ye yaptığı açıklamada Perry'nin ölümünü “trajik bir kayıp” olarak nitelendirdi. Blangiardi, “Tamayo, efsanevi bir su adamıydı ve çok saygı görüyordu. Burada büyüdü ve Okyanus Güvenliği ekibimizin harika bir üyesiydi" açıklamasında bulundu.

Saldırının ardından bölgeye köpekbalığı uyarı afişleri asıldı. Perry'nin eşi Emilia Perry hayatta kalanlar arasında.