'Köpekvelisi' hesabının sahibi Buket Özgünlü tahliye edildi
Şanlıurfa'dan kuduz olduğu iddia edilen 29 köpeği Ankara’ya getirmesiyle gündeme gelen Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün tahliyesine karar verildi.
Şanlıurfa’daki bir barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı ve 'Köpekvelisi' hesabının sahibi Buket Özgünlü Boyacı tahliye edildi.
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