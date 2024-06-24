'Köpekvelisi' hesabının sahibi Buket Özgünlü tahliye edildi

Şanlıurfa'dan kuduz olduğu iddia edilen 29 köpeği Ankara’ya getirmesiyle gündeme gelen Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün tahliyesine karar verildi.

DHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 16:10
'Köpekvelisi' hesabının sahibi Buket Özgünlü tahliye edildi
Abone Ol google-news

Şanlıurfa’daki bir barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı ve 'Köpekvelisi' hesabının sahibi Buket Özgünlü Boyacı tahliye edildi.

AYRINTILAR GELECEK...


Buket Özgünlü haberleri

İlgili Haberler

Köpekleri Şanlıurfa’dan Ankara’ya taşıyan Buket Özgünlü tutuklandı

Köpekleri Şanlıurfa’dan Ankara’ya taşıyan Buket Özgünlü tutuklandı
Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü kimdir?

Köpekvelisi hesabının sahibi Buket Özgünlü kimdir?
Hasta köpekleri Ankara'ya getirdiği iddiasıyla tutuklanan Buket Özgünlü hakkında 4 yıla kadar hapis istendi

Hasta köpekleri Ankara'ya getirdiği iddiasıyla tutuklanan Buket Özgünlü hakkında 4 yıla kadar hapis istendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler