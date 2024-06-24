'Köpekvelisi' hesabının sahibi Buket Özgünlü tahliye edildi

Yayınlanma: 24.06.2024 - 16:10

Güncelleme: 24.06.2024 - 16:14

Şanlıurfa’daki bir barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı ve 'Köpekvelisi' hesabının sahibi Buket Özgünlü Boyacı tahliye edildi.

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