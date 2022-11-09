Son Dakika... Kuduz teşhisi konulan Mustafa Erçetin yaşamını yitirdi
Son dakika gelişmesi... Bitlis'te sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz şüphesi ile Ankara'ya sevk edilen 2 çocuktan Mustafa Erçetin yaşamını yitirdi.
Bitlis'te sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz şüphesi ile hastaneye kaldırılan 2 çocuktan Mustafa Erçetin'e (10) kuduz tanısı konulurken, Polat Ergün'ün (9) ise kuduz olmadığı belirlenmişti.
Ankara'ya sevk edilen çocuklardan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin yaşamını yitirdi.
Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada "Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden önce hayatını kaybetti" denildi.
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