Kuduzdan ölen mimar toprağa verildi

Yayınlanma: 13.07.2023 - 15:50

Güncelleme: 13.07.2023 - 15:55

Şanlıurda'da 12 Haziran'da gezdirdiği köpeğinin saldırısına uğrayan Lütfü Seray, evine dönünce kuduz hastalığı belirtileri üzerine, yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada kuduz teşhisi konulan Seray, Gaziantep’e sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Gaziantep’te tedavi gören Seray, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Lütfü Seray’ın cenazesi, ilçeye bağlı Tokdemir Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Siverek Belediyesi ekiplerince Seray'a saldıran köpeğinden numune alındı ardından itilaf edilerek gömüldü.

KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuya ilişkin Siverek Kaymakamlığınca yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada olayın tüm yönleri ile araştırıldığı belirtilerek, “İlçemizde 12 Haziran günü sahibi olduğu köpeği tarafından ısırılan, vatandaşımıza kuduz teşhisi konulmuş ve tedavi sürecine başlanmıştır. Tedavi sonucunda vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Kuduz vakasının öğrenilmesinin sonrasında ilgili tüm kurumlar hassasiyetle süreci takip etmiş, yapılan incelemeler, alına kararlar ve tedbirler sonucu çalışmalara başlanmış, konu tüm yönleri ile takip edilmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz” denildi.