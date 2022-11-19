'Küfürlü konuşma uyarısı' silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde restoranda küfürlü konuşan Ö.A., yan masada oturan ve kendisini uyaran A.K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K.'nın telefonla haber verdiği oğlu Ö.K., restorana gelerek tabancayla Ö.A.'yı ayağından yaraladı.
Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi'ndeki bir restoranda, 18 Kasım Cuma saat 20.00 sıralarında; restoranda oturan Ö.A.'nın, küfürlü konuşması üzerine yan masada oturan A.K. sözlü olarak müdahale edince tartışma başladı.
8 KEZ ATEŞ ETTİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar küfürleşmeye başladı. Bunun üzerine A.K., telefonla oğlu Ö.K.'yı aradı. Kısa sürede restorana gelen Ö.K., müşterilerin korku dolu bakışları arasında 8 kez ateş etti.
Ö.A., arbede sırasında yüzünden ve kurşunların isabet etmesiyle ayağından yaralanırken, baba ile oğlu lüks bir araçla bölgeden uzaklaştı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ö.A., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.
Öte yandan, kavga anı bir yurttaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kavga eden tarafların birbirlerine küfür ve hakaret ettiği görüldü.
Video Haberler
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tüm AKP kabullenmiş durumda'
- 'Diyarbakır'a değil Mars’a da götürseler...'
- İtiraza ret geldi
- 'Yahu teşkilatın moralini bozar'
- İstiklal'deki teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı
- Taksim'deki saldırıya ilişkin yeni açıklama
- CHP'den çok sert tepki: 'Meclisten kaçtın'
- 'Soymaya hazırlanıyorlar'
- 'Ahlakını, onurunu, utanma duygunu yitirmişsin'
- 'MİT'çilerin iadesi konuşuluyordu'