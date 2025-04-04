Küfürlü konuştukları için uyaran işletme sahibine saldırı

Yayınlanma: 04.04.2025 - 12:44

Güncelleme: 04.04.2025 - 12:44

Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan bir pastanede bir grup müşteri, yüksek sesle küfürlü konuşmaları nedeniyle diğer müşteriler tarafından tepki gördü. Bunun üzerine işletme sahibi Medeni Atmaca, grubu sakin olmaları konusunda uyardı. Tartışmanın ardından gruptakiler mekandan ayrıldı ancak kısa bir süre sonra arkadaşlarını da çağırarak iş yerine geri döndü.

Yaklaşık 10-15 kişilik grup, işletme sahibine ve yanında bulunan iki kişiye saldırdı. Darp edilen işletme sahibi ve çalışanları hastaneye kaldırılarak darp raporu aldı. Olayın ardından polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.