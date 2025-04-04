Küfürlü konuştukları için uyaran işletme sahibine saldırı
Esenyurt’ta bir pastanede oturan grup, yüksek sesle ve küfürlü konuştuğu için işletme sahibi tarafından uyarılınca, arkadaşlarını da toplayarak iş yerine geri döndü. İşletme sahibi ve iki çalışanı saldırıya uğrarken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Mehterçeşme Mahallesi’nde bulunan bir pastanede bir grup müşteri, yüksek sesle küfürlü konuşmaları nedeniyle diğer müşteriler tarafından tepki gördü. Bunun üzerine işletme sahibi Medeni Atmaca, grubu sakin olmaları konusunda uyardı. Tartışmanın ardından gruptakiler mekandan ayrıldı ancak kısa bir süre sonra arkadaşlarını da çağırarak iş yerine geri döndü.
Yaklaşık 10-15 kişilik grup, işletme sahibine ve yanında bulunan iki kişiye saldırdı. Darp edilen işletme sahibi ve çalışanları hastaneye kaldırılarak darp raporu aldı. Olayın ardından polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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