Kulis: 'HDP kayyım maddesine rağmen tavır değişimden yana olacak'

Yayınlanma: 25.05.2023 - 09:52

Güncelleme: 25.05.2023 - 09:56

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokolde yer alan kayyım maddesinin, HDP içerisinde infiale neden olduğu aktarıldı.

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın kulis haberine göre; protokolün açıklanmasının ardından dün olağanüstü toplanan HDP MYK’sinde, özellikle kayyım maddesi büyük tepki topladı ve “Onlarda kayyım atıyordu. Bunlar gelince de kayyum atayacak” düşüncesini dile getirenler oldu.

MYK'DE ÇOK YÖNLÜ MASAYA YATIRILDI!

Protokolde yer alan maddeler ve HDP’nin alacağı kararın, MYK’de çok yönlü olarak masaya yatırıldığı aktarıldı. Genel kanaatin ise, HDP’nin tarihsel sorumlulukla hareket etmesi gerektiği yönünde olduğu ifade edildi.

"DUYGULARI VE YANLIŞ POLİTİKALARI BİR KENARA BIRAKIYORUZ"

HDP’li önemli bir kaynağın, kulis bilgilerini doğrulayarak, şunları kaydettiği belirtildi:

"Türkiye’nin 2. Yüzyılını temel bir ayrım noktası olarak görüyoruz. Duyguları ve yanlış politikaları bir kenara bırakıyoruz. Değişime bir şans tanımak istiyoruz. Ancak ısrarla bizim çabalarımız görmezden geliniyor."