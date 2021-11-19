Kulis: Ortalık karıştı

19 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Sayfamızın dünkü manşetinde yer alan AKM Türk Telekom Opera Salonu’nun eksiklerinin giderilmesi için kapatıldığı haberi sanat dünyasında epey konuşuldu. Resmen açıklanmamakla birlikte teknik aksamın yerleştirilmesi için opera salonunda gösteri yapılmayacağı programdan da belliyken akşama doğru mart ayında bir gösteri konulduğu haberi geldi. Kasımı saymasak bile altı ay değilse de üç ay kapalı kalacağı kesin ama teknik konulardan anlayanların söylediğine göre değil üç ay, yapılacak iş için altı ay bile yetmeyebilir.

Bu arada AKM binasındaki tuvalet sayısı sosyal medyada şikâyet konusu olmaya devam ediyor. Binli rakamlarla seyirci alınan salonlarda 2-4 kadın tuvaleti bulunması skandal ötesi. AKM’nin hemen karşısındaki görkemli camiye rağmen her katta mescit unutulmamış, malum opera seyircisi namazı kazaya bırakmaz.

İBB’DE GÖREVDEN ALMALAR

O cephe böyle, İBB cephesi ise başka karışık. Kültür Müdürü Figen Karakelle’ye bağlı Şehir Tiyatroları Müdürü Mehmet Ergen’in görevden alınması kesinleşmiş. CRR Sanat Yönetmeni ve Orkestra Şefi Cem Mansur’un da görevden alınacağı söylentileri ayyuka çıkmış durumda. Yazık olur, yanlış olur. Cem Mansur, bu işi gayet iyi götürüyordu, seyirci de programdan memnundu. İmamoğlu’nun son tanıtımı “Demokrat başkanın şehrinde her şeye İstanbullu karar verecek aplikasyonu” ya, sorun bakalım seyirciye: Cem Mansur kalsın mı, gitsin mi? İmamoğlu bu tür görevden alma, göreve getirmelerde gideni de dinlese iyi olmaz mı?