Kulisler hareketli... 2 bakan milletvekili adayı olmak istemiyor

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 13:48

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 14:20

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 37 gün kaldı. Partilerin genel merkezleri hareketli. Seçimlere ittifak içinde girecek partiler bugünlerde en çok milletvekilini çıkarmak için yoğun bir mesai içindeler.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bakanları milletvekili adayı göstereceğini açıklamasının ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, AKP kulislerinden gelen bilgileri paylaştı. Işık, Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın milletvekili listelerinde yer almak istemediklerini bildirdiğini aktardı.

Işık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son dakikaya kadar her şey değişebilir ama şu an için planlanan: Bakan Varank Bursa'dan, Bakan Soylu İstanbul 2'nci bölgeden, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Bakan Mehmet Muş 3'üncü bölgeden aday oluyor" ifadelerine yer verdi.

Size biraz AK Parti kulisi vereyim: Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milletvekili listelerinde yer almak istemediklerini bildirdiler. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) April 7, 2023

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

Erdoğan, geçen haftalarda katıldığı bir ortak yayında şunları söylemişti:

"Fuat Bey Ankara'dan bir bölgeye onu da aday yapıyoruz. Bu adaylıkları belirlerken, Fuat Bey örneğin nereli? Yozgatlı. Ankara'da Yozgat nüfusu nerede yoğun? Diyelim ki ikinci bölgede. Fuat Bey'i de orada görevlendirip. Fuat Bey siyasete bizimle teknokrat, bürokrat girdi, şimdi siyasi formayı da giyerek koşturacak. 17 Kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz. Kabine'deki 17 isim milletvekili adayı olacak. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir. Onları büyükşehirlerden belirledik, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

CUMHURİYET GÜNDEME GETİRDİ

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan geçen haftalardaki yazısında, Koca’nın Erdoğan’dan “affını” istediğini yazdı. AKP'li kaynağından aldığı bilgileri aktaran ve Erdoğan ile Koca'nın gizli bir buluşma gerçekleştirdiğini yazan Pehlivan, “Fahrettin Koca 2023 için listelerde olmayı arzulamadığını, söyledi. Ve affını istedi” ifadelerini kullandı.

Pehlivan ayrıca yazısında şunları da kaydetmişti:

"Ben tam konuşma bitti, derken 'Dahası da var' diye de ekliyordu:

'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da siyasetten çekilmeyi istediği biliniyor. Ancak unutmayın ki hem Koca hem Ersoy konusunda son söz reisin olacak.'"