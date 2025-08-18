Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türk dizileri 170'e yakın ülkede 1 milyardan fazla izleyiciye ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizilerinin 170’e yakın ülkede 1 milyardan fazla izleyiciye ulaştığını ifade etti ve “Özellikle dünya geneline baktığınız zaman Amerika ekstrada yer alıyor dizi film sektörü olarak ama Türkiye de onun en yakın rakibi olarak tüm dünyada kabul ediliyor” dedi.

Ersoy, dünyaca ünlü Türk dizilerinin çekildiği İstanbul'da bulunan Bozdağ Film Platolarını ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Ersoy, Türk dizi sektörünün son 20 yılda geldiği nokta hakkında bilgi verdi.

Diriliş Ertuğrul’dan Kuruluş Osman’a, Destan’dan Ateş Kuşları’na milyonlarca izleyiciye ulaşan yapımların hayat bulduğu çekim sahalarını Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ ile birlikte gezen Ersoy, Türk dizilerinin dünyanın dört bir yanında 170’e yakın ülkede 1 milyardan fazla izleyiciye ulaştığını ifade etti.

Bakan Ersoy, Türk dizilerinin, artık klasik reklam yöntemlerinden çok daha etkili bir tanıtım aracı haline geldiğini vurgulayarak, “Özellikle dünya geneline baktığınız zaman Amerika ekstrada yer alıyor dizi film sektörü olarak ama Türkiye de onun en yakın rakibi olarak tüm dünyada kabul ediliyor” dedi.

1,5 MİLYAR GÖRÜNTÜLENME

Turizm Geliştirme Ajansıyla birlikte 200’e yakın ülkede çok yoğun tanıtım yapıldığını hatırlatan Ersoy, Türk dizilerinin gücünü son 10 yıldır çok ciddi bir şekilde kullandıklarını bildirdi ve şunları kaydetti:

"Özellikle Antalya ve İstanbul ile ilgili mini diziler çektik. Ve 1,5 milyar görüntüleme aldık. 100 milyonlarca izlenme aldık. Ve bu tepkiler de çok olumlu. Şimdi artık bunu, bu yeni iletişim modelini daha da geliştirerek dünyanın birçok yerine hedef pazarlarımıza Türk dizileriyle ulaşmak istiyoruz. Türkiye'nin kültürünü, güzelliklerini ama her şeyin önemlisi Türkiye'nin cazibe noktalarını, insanların ellerine, cep telefonlarına eriştirmek bu dizilerle mümkün."