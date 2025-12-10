Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yanıt vermedi: Yunus Emre Vakfı soruları yanıtsız!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında Yunus Emre Vakfı’yla ilgili iddiaları gündeme getirdi.

Naylon faturalar, sahte belgeler düzenlendiğine işaret eden Bakırlıoğlu, “vakfı hortumlayan firmaların RTÜK’e de iş yaptığı” iddialarına dikkat çekti.

Bakırlıoğlu, bu konunun dışında son dört yılda RTÜK’e kurumlar arası nakil yoluyla kaç kişinin geldiğini, Halk TV’nin lisans başvurusunu yapmış, mart ayında da ücretini yatırmış olmasına karşın neden halen lisans yenilemesinin yapılmadığı hakkında bilgi de istedi.

ERSOY’DAN YANITLAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sorulara yazılı yanıt verdi. CHP’li Bakırlıoğlu’nun konuşmasında dile getirdiği, Yunus Emre Vakfı hakkındaki iddialar konusuna ise yanıtta değinilmedi.

RTÜK’te 633 personelin görev yaptığına işaret eden Ersoy, 21 kişinin kurumlar arası geçişle göreve başladığını bildirdi. Halk TV’nin lisans başvurusunda bulunmasına karşın neden yenileme yapılmadığı konusunda ise Ersoy, “Kuruluşun stüdyo teknik denetimi olumlu sonuçlanmış olup lisans ücretiyle ilgili tüm ödeme koşulları yerine getirilmiştir. Standart ve yüksek çözünürlüklü uydu televizyon yayın lisanslarının yenilenmesine ilişkin talep ilgili iç ve dış yazışmaların tamamlanmasının ardından üst kurul gündemine sunulacaktır” dedi.

CHP’li Bakırlıoğlu, “Kılıçaslan FM ve Radyo 45 adlı iki yayın kuruluşuna Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen karasal yayın izni verilerek söz konusu firmaların değer kazanmasına ve haksız rekabete yol açıldığı yönündeki iddialar hakkında ne söyleyebilirsiniz ?” sorusunu da yöneltmişti.

Bakan Ersoy, yayıncı kuruluşların üst kurulun ilgili kararları doğrultusunda yayın hizmeti sunduklarını, üst kurul kararlarına da RTÜK’ün internet sitesinden ulaşılabileceğini bildirdi.

‘RTÜK’ÜN SAYFASINDA YOK’

Bakan Ersoy’un yanıtlarını değerlendiren CHP’li Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“RTÜK, radyo yayıncılarının bir numaralı gündemi haline gelmiş. İki kuruluşa radyo frekans tahsislerini ve şirketlerin sağladığı değer artışlarını Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme getirdik. Ancak, RTÜK yaptığı işlemini savunamıyor olacak ki, ‘RTÜK kararları internet sitesinde yayınlanıyor’ diye bir cevap gönderildi. İşin tuhaf yanı bu kararlar RTÜK’ün sayfasında yok. Sektörden ciddi tepkiler var. Anayasa Mahkemesi yapısal sorun çözülmeden ‘münhasıran frekans tahsisi yoluna gidilmemeli’ demişken, RTÜK tarafından iki kuruluşa Türkiye genelinde karasal radyo frekansı tahsisi yapıldı.

Türkiye genelinde yapılan frekans tahsisleri, bu şirketlerin değerlerinde ciddi artışa yol açmış ve haksız bir rant yaratılmış durumda. Milyonlarca liradan söz ediliyor. Bu çifte standardın hiçbir şekilde izahı yok. Bu tahsisler hangi gerekçe ile yapıldı ? Neden bu iki kuruluşa öncelik verildi ? Sağlanan rant ne kadar ? Tüm bu sorular yanıtsız bırakıldı.”

‘GERÇEKLİKTEN UZAK’

Bakırlıoğlu, RTÜK’e diğer kurumlardan çok sayıda “eş-dost personel nakli” yapıldığını savunarak, “Bu rakamın 100’ü aştığı söyleniyor ve bir o kadar personel de uzaktan çalışmaya yönlendirilmiş. Bunları da gündeme getirdik. Bu sorularımıza 21 gibi gerçeklikten uzak bir yanıt verilmiş” dedi.

‘YANDAŞLAR OLUNCA...’

Halk Tv’nin lisans yenilenmesi sürecini gündeme getirdiklerini ancak “yazışmalar bekleniyor” gibi bir yanıt verildiğine işaret eden Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Yandaşlar olunca bir hafta, 10 gün içinde sonuçlanan başvurular, aylardır bekletiliyor. Bir yandan da TRT Tabii, Euro D gibi kaçak yayınlara göz yumuluyor, kamu zararına yol açılıyor. Bu çifte standardın da izahı yok. RTÜK’te çifte standart çok, şeffaflık sıfır. Ayrıca Yunus Emre Vakfı’nı hortumlayan firmaların RTÜK’e de iş yaptığı ortaya çıktı. Bununla ilgili sorularımız da maalesef yanıtsız kaldı. Ekranları karartan RTÜK, tartışmalı uygulamalarına da karartma uyguluyor.”