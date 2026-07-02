Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yeni tahsis kararı: Listede orman arazileri de var

Resmi Gazete’de yer alana karar göre tahsise açılan taşınmazlar arasında Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti "Hazine (Orman)" olarak belirtilen 104 ada 12 parsel üzerindeki alan öne çıktı.

Söz konusu alanda yaklaşık bin yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel yapılması planlanırken, Muğla'nın Bodrum ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde yer alan ve mülkiyeti "Hazine + Hazine (Orman)" olarak kaydedilen 6 nolu özel parsel de tahsis listesinde yer aldı. Bölgede 1200 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel veya tatil köyü ile 2 bin 392 metrekare kapalı alana sahip günübirlik tesis yapılacak.

Bakanlığın açıkladığı listede ayrıca Antalya'nın Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi'nde 100 yatak kapasiteli personel lojmanı, Bodrum'un Göl Mahallesi'nde 160 yataklı özel konaklama tesisi ve Türkbükü Mahallesi'nde günübirlik tesis yapılması planlanan alanlar da yer aldı.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri dışında ise Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 120 yatak kapasiteli 4 veya 5 yıldızlı otel, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ise 60 yatak kapasiteli kırsal turizm tesisi yapılması amacıyla kamu taşınmazları tahsise açıldı.

Öte yandan Ardahan Yalnızçam Uğurludağ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nde Ardahan İl Özel İdaresi'ne ait taşınmazlarda 300 yatak kapasiteli otel ve günübirlik tesis projesi yer aldı.

4.3 MİLYAR TL DEĞERİNDE

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Bodrum’da denize sıfır konumda bulunan ve yaklaşık 430 dönümlük büyüklüğüyle dikkat çeken Kesire Burnu arazisi, uzun yıllara yayılan tapu ve mülkiyet süreciyle yeniden tartışmaların odağına yerleşti. 1978 yılında Maliye Hazinesi adına tescil edilen taşınmazla ilgili olarak geçmişte açılan itiraz davaları hem Bodrum Asliye Hukuk Mahkemesi hem de Yargıtay tarafından reddedilmişti.

Ancak aradan yaklaşık 44 yıl geçmesinin ardından, eski tapu kayıtlarına dayandırılan yeni bir başvuru ile 2022 yılında Hazine’ye karşı “tapu iptal ve tescil” davası açıldı. Davacılar arasında, önceki davacıların mirasçılarından vekâlet alan isimler yer aldı. Mahkemeye sunulan başvuruda taşınmaz üzerine tedbir konulması talep edilirken, mahkemenin bu talebi kabul ettiği ve yaklaşık 430 dönümlük arazi için 20 bin TL tutarında teminat karşılığında tedbir kararı verildi.

Söz konusu rakam, taşınmazın büyüklüğü ve kıyı konumu dikkate alındığında kamuoyunda dikkat çekti. Alan ile ilgili daha önce marina, golf sahası, alışbveriş merkezini kapsayan imar planı teklifi gündeme gelmişti.

Hazine ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı avukatlarının ise tedbir kararına itiraz ederek, kadastro işlemlerinin kesinleşmesinin üzerinden yıllar geçtikten sonra açılan davaların hukuken mümkün olmadığı yönünde savunma yaptığı belirtildi. Ancak buna rağmen dosyada bilirkişi incelemesi yapıldığı ve arazinin piyasa değerinin yaklaşık 4,3 milyar TL olarak hesaplandığı ifade edildi.

Son olarak 27 Haziran 2026 yılında Resmi Gazete’de yer alan kamu taşınmazı tahsis duyurusunda Bodrum Türkbükü’ndeki alan Kesire Burnu’nun mülkiyeti Hazineye ait olarak geçti.