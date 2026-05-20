Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği festivalde 'İmamoğlu' sloganları atıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği festivalde 'İmamoğlu' sloganları atıldı

20.05.2026 11:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği festivalde 'İmamoğlu' sloganları atıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Eskişehir’de düzenlediği Kültür Yolu Festivali'ne katılan kalabalıktaki gençler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sloganları attı. “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları, çevredeki diğer yurttaşların da katılımıyla festival alanında kısa sürede yankılanmaya başladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin birçok kentinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali’nin Eskişehir ayağında dikkat çeken anlar yaşandı.

Şehir meydanında halka açık olarak gerçekleştirilen ve binlerce kişinin katıldığı konser sırasında, kalabalık arasında bulunan gençler Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili slogan attı.

“Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları, çevredeki diğer yurttaşların da katılımıyla kısa sürede festival alanının genelinde yankılandı.

O anlara ilişkin görüntüler ise, sosyal medyada gündem oldu.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #eskişehir #Kültür ve Turizm Bakanlığı #slogan