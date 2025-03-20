Yayınlanma: 20.03.2025 - 12:36

Güncelleme: 20.03.2025 - 12:36

Kültür ve Turizm Bakanlığı büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve temizlik personeli pozisyonlarında 130 sözleşmeli eleman alacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları neler?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakanlık tarafından büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve temizlik personeli olmak üzere 130 kişi alınacak. Alımlar, KPSS B puan türüne göre ve yazılı ya da sözlü sınav olmadan yapılacak. Personel alımı başvuruları 3 - 18 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden ya da isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi aracılığı ile gerçekleşecek.

Başvuru sonuçları da www.ktb.gov.tr adresi ve isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr'den duyurulacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

* Türk Vatandaşı olmak,

* 18 - 35 yaş arasında olmak,

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

* Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

* Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak,

* Görevine engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.