Yayınlanma: 20.03.2025 - 09:12

Güncelleme: 20.03.2025 - 09:12

Twitter ve İnstagram uygulamasına erişime sağmaya çalışan kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde yüklenme sorusunuyla karşılaşıyor. Peki, X (Twitter) ve İnstagram erişim sorunu devam ediyor mu? Twitter ve İnstagram ne zaman açılacak?

TWİTTER VE İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Erişim sorunları, Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Twitter ve İnstagram'ın resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olup, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda bilgi bulunmuyor.

Sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı bilinmiyor.

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede 19 Mart 2025 tarihinde sabah saat 07.00 itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği görülüyor.

20 MART TWİTTER VE İNSTAGRAM ERİŞİM SORUNU DEVAM EDİYOR MU?

Kullanıcıların raporlarına göre Twitter'a erişim sorununun 20 Mart'ta bir önceki güne kıyasla azaldığı görülüyor.