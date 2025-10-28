Kültür ve Turizm Bakanlığı yanıtladı: 'TRT Tabii’nin lisansı yok'

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduğu soru önergesinde 2019’da dijital platformlara lisans zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak “Bu yönetmelik sonucunda Netflix, BluTV, MUBİ, Puhutv ve GAİN gibi dijital platformlar hem lisans ücreti ödemek zorunda kalmış hem de RTÜK’ün denetimi altına alınmıştır. RTÜK’ün dijital platformlara içerikleri nedeniyle sık sık müdahale ederek ceza vermesine karşın, TRT’ye ait Tabii platformu hakkında herhangi bir işlem yapmaması, kamuoyunda tartışmalara ve eleştirilere yol açmıştır” ifadelerini kullandı.

Tabii’nin lisansı olup olmadığını öğrenmek isteyen Çelenk, RTÜK’ün, Tabii platformuna yönelik bir muafiyet kararı bulunup bulunmadığını da sordu.

TRT TABİİ PLATFORMUNA İŞLEM YAPILMADI

T24’ün aktardığına göre, Kültür Bakanlığı'nın Çelenk’e verdiği yanıtta, medya hizmeti sağlayan kuruluşlar ve platformların yayın yapabilmesi için Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) yayın lisansı veya yayın iletim yetkisi almaları gerektiği ifade edildi.

“Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik”in bu kapsamda yayın yapan tüm platformları kapsadığı ifade edilen yanıtta, “TRT Tabii platformuna bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmamıştır” denildi.

Yanıtta TRT Tabii’ye yönelik bir muafiyet kararı bulunmadığı da ifade edildi.