Mardin'de yangın!

Mardin’in Artuklu ilçesinde çıkan ot yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 09:17
Mardin'de yangın!
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kızıltepe kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.


mardin haberleri Yangın haberleri yangın tüpü haberleri

İlgili Haberler

Aydın’ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı

Aydın’ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı
Milas’ta orman yangını sürüyor: MSB 5 helikopter görevlendirdi!

Milas’ta orman yangını sürüyor: MSB 5 helikopter görevlendirdi!
Ciğerlerimiz yanıyor... Muğla'da orman yangını: 'Bölgede çok büyük kayıp var'

Ciğerlerimiz yanıyor... Muğla'da orman yangını: 'Bölgede çok büyük kayıp var'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler