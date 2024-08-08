Mardin'de yangın!
Mardin’in Artuklu ilçesinde çıkan ot yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kızıltepe kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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