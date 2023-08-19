Kulüp başkanı kazada hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde kaza yapan araç sürücüsü hayatını kaybetti. 55 yaşındaki sürücünün Kocaeli'de bulunan Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı Abdülkadir Bayraktutar olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 10:24
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İstanbul'daki feci kaza önceki gün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel’de yaşanmıştı. Abdulkadir Bayraktutar yönetimindeki aracın hâkimiyetini kaybetmiş tünel duvarına çarpmıştı.

Bayraktutar sıkıştığı araçtan itfaiye yardımıyla çıkarılıp hastaneye sevk edildi.

KURTARILAMADI

Kocaeli’de bulunan Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı olduğu öğrenilen Bayraktutar’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.


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