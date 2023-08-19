Kulüp başkanı kazada hayatını kaybetti

Yayınlanma: 19.08.2023 - 10:24

Güncelleme: 19.08.2023 - 10:55

İstanbul'daki feci kaza önceki gün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tünel’de yaşanmıştı. Abdulkadir Bayraktutar yönetimindeki aracın hâkimiyetini kaybetmiş tünel duvarına çarpmıştı.

Bayraktutar sıkıştığı araçtan itfaiye yardımıyla çıkarılıp hastaneye sevk edildi.

KURTARILAMADI

Kocaeli’de bulunan Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı olduğu öğrenilen Bayraktutar’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.