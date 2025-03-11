Kum yüklü kamyon park halindeki TIR'lara çarptı: Ölü ve yaralı var!
Adıyaman’da kum yüklü kamyonun park halindeki TIR'lara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Adıyaman-Gölbaşı karayolunun Börgenek köyü yakınlarında G.B. idaresindeki kum yüklü kamyon, kontrolden çıkarak petrol istasyonunda park halindeki 2 TIR'a çarptı ardından devrildi.
Kazada TIR'lardan birini yıkayan C.Ö. hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü yaralandı.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, petrol istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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