Kum yüklü kamyon üzerine devrildi: Hayatını kaybetti!
Batman'da kum yüklü kamyonun üzerine devrildiği hafif ticari aracın sürücü Mehmet Gümüş hayatını kaybetti.
Kaza, dün Batman-Diyarbakır karayolunda meydana geldi.
72 DV 503 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün sağ dönüşü sırasında Mehmet Gümüş idaresindeki 27 AJD 628 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi.
Kazada Gümüş hayatını kaybetti, kamyon şoförü hafif yaralandı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, tedavisi sonrası şoför gözaltına alındı.
Şoför ifadesinin ardından serbest bırakılırken, soruşturma sürüyor.
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